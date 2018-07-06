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2000 وظيفة شاغرة في موسم الحج بهذه الشروط

2000 وظيفة شاغرة في موسم الحج بهذه الشروط
فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج، 2000 فرصة عمل موسمية للسعوديين فقط، تحت مسمى: ” إداري، ومرشد حافلات نقل الحجاج ” ، من أجل العمل بمنافذ دخول مكة والمدينة إلى مساكن الحجاج، وذلك طبقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– ضرورة إجادة القراءة والكتابة.
– أن يكون متفرغًا خلال موسم الحج لعام 1439هـ.
– أن يكون من سكان مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
– أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

وكشف المكتب، عن عدة مزايا متوافرة بتلك الوظائف، ومنها:

– رواتب مغرية.
– عدد ساعات العمل اليومي 8 ساعات.
– تأمين المواصلات للمرشدين ذهابًا وإيابًا من مواقع محددة.
– تقديم وجبة غذائية خلال فترة العمل.
– سيتم تقديم برنامج تدريبي مجاني نظري وميداني وأماكن استراحة لائقة.

وبيّن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج، أن المستندات المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف، تتمثل في:

– صورة الهوية الشخصية مع الأصل.
– عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة ملونة مقاس (3 في 4).
– صورة شهادة آخر مؤهل دراسي مع الأصل للمطابقة.
– صورة شهادات الخبرة مع الأصل للمطابقة ” إن وجدت ” .
– خطاب تعريف من جهة العمل.
– صورة من شهادة حضور دورات تدريب المرشدين السابقة مع الأصول للمطابقة ” إن وجدت ” .

وأوضح المكتب، أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف المُعلنة من قِبل الراغبين، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا


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