تعليق مؤلف الكتاب الذي حاول محمد صلاح إخفاءه

القاهرة(صدى):

أثار نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فضول رواد مواقع التواصل مؤخرًا حول عنوان الكتاب الذي ظهر وهو مندمجًا في قراءته متعمدًا إخفاءه.

وتبين لاحقا أن الكتاب يحمل عنوان ” فن اللامبالاة ” للكاتب الأمريكي مارك مانسون، والذي نشر تغريدة له عبر تويتر موجهه لصلاح قال فيها : ” الكثير من الحب لمو صلاح ..استمتع ” .

ويرسم كتاب مارك مانسون ضمن فصوله معالم الطريق لحياة سعيدة وإيجابية، ويقدم دليلاً استرشادياً للتعامل مع البشر بإيجابياتهم وسلبياتهم.

ويربط جمهور محمد صلاح بين المشكلات التي تعرض لها مؤخرا، سواء مع اتحاد الكرة المصري بسبب عقد الرعاية، وكذلك المشكلات التي صاحبت بعثة المنتخب في روسيا، وكذلك المشكلة الخاصة بمقابلة الرئيس الشيشاني، وهو ما جعلهم يعتقدون أن نجمهم المحبوب، بحث عن ما يرشده للتغلب على مشكلاته ومواجهتها، فوجد ضالته في هذا الكتاب.