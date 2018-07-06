لحديثي التخرج ..الأهلي كابيتال يعلن عن تدريب ينتهي بالتوظيف

عادل الحربي (صدى):

كشف الأهلي كابيتال عن فتح باب التسجيل في برنامج الخريجين لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات.

وأوضح الأهلي كابيتال أن التخصصات المتاحة هي : المحاسبة– المالية– الاستثمار– إدارة المحافظ– إدارة الأصول– إدارة أموال الثروات- والعقارات الدولية– إدارة المخاطر– الاقتصاد– أي تخصص في مجال صناعة الاستثمار.

ويستقطب البرنامج الخريجين المتميزين لتدريبهم وتعريفهم بأعمال الأهلي كابيتال والأسس المالية الأساسية، ويستمر البرنامج أكثر من سنة واحدة في المدن الرئيسية وخصوصاً في جدة والرياض وفي نهاية البرنامج سيتم تقييم الأداء العام ومنح شهادة اجتياز وتأهيلهم لوظائف وأدوار محددة.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المحددة أعلاه من جامعة معترف بها من وزارة التعليم، وأن يكون حديث التخرج أو متخرج خلال الـ (18) شهراً الأخيرة ومعادلة الشهادة اذا كانت من جهة خارج المملكة.

و وذلك في موعد أقصاه 1439/11/18هـ الموافق 2018/7/31 ، ويمكن التقديم من ( هنا )