900 ريال غرامة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات

عادل الحربي (صدى):

أعلن مجلس الشورى موافقته على تعديل نظام المرور، وتحديد غرامة مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات بمبلغ 500 ريال كحد أدنى، و 900 ريال كحد أعلى.

وجاء التعديل تقديرًا لجسامة الفعل المرتكب ، فهو يعد اعتداء على حقوق الآخرين ،وليس مجرد مخالفة مرورية.