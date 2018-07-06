900 ريال غرامة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات
أعلن مجلس الشورى موافقته على تعديل نظام المرور، وتحديد غرامة مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات بمبلغ 500 ريال كحد أدنى، و 900 ريال كحد أعلى.
وجاء التعديل تقديرًا لجسامة الفعل المرتكب ، فهو يعد اعتداء على حقوق الآخرين ،وليس مجرد مخالفة مرورية.
سعودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشغله فيها غرامات وفلوس الكل راح يلتزم بالانظمة واحترامها كذا الشغل
ابوحنان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة
واقترح على المرور التنسيق مع ادارة رواتب الموظف او البنك باستقطاع جزء من مبلغ المخالفه شهريا عشان لايكون هناك مماطله في جميع المخالفات المرورية لان في اشخاص عليهم مخالفات وصلت لأربعين الف ريال وخمسين الف ريال ولم تسدد اي دخل لهؤلاء الاشخاص يتم استقطاع شهريا منه مبلغ لو200حتى يتم تسديد المخالفات