تعميم بحظر نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية

علي القحطاني (صدى):

جددت وزارة الإعلام تأكيدها على حظر إجراء أية تغطيات صحفية أو نشر إعلانات جمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، وأرقام الحسابات، لمنع مغالاة الصلح والمطالبة بأكثر من الدية الشرعية.

جاء ذلك في تعميم وجهه المشرف العام على الإعلام المكلف محمد السحيباني لرؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود بالاستمرار نحو توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة، وبيان فضل العفو وثوابه بالدنيا والآخرة، لما له من آثار إيجابية على تكامل المجتمع.

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