بعد إعلان أردني عن فرص عمل بالمملكة..حمد المنيف: ” ابن البلد أولى “

علي العنزي(صدى):

‏‫بالتزامن مع الجدل المثار حول إعلان إحدى الجهات الحكومية الأردنية عن توفر فرص عمل لمواطنيها في إحدى شركات الاتصالات بالسعودية والخليج، علق المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سابقا حمد المنيف، مؤكدًا أن الأردنيين أخوة لنا.

وقال المنيف في تغريدة له اليوم الجمعة : ” لا أعلم عن صحة ما ورد في التغريدة أدناها ، يظل الاشقاء في الأردن أخوة لنا وأحبه ولكن السعودي أولى ، وابن البلد أولى ” .

وتابع : ” لدينا من الكفاءات المتميزة في كافة المجالات ، فقط يحتاجون إلى إتاحة الفرصة لهم وزرع الثقة بإمكاناتهم وتشجيعهم .. فأنا لست مع توظيف الاردنيين وشبابنا عاطلين ” .

وكانت ” صدى ” قد نشرت تأكيد وزارة العمل على أن أنظمة وإجراءات الاستقدام تمنع توظيف وافدين من خلال إعلانات عن وجود فرص وظيفية لهم في المملكة.

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