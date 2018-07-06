البنوك توضح حالات لايجوز فيها استقطاع مبالغ من العملاء دون حكم قضائي

عادل الحربي (صدى):

أوضح المتحد باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا يحق استقطاع أي مبالغ من حساب العميل دون حكم قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل في عدة حالات.

وأكد أنه لايجوز للبنوك أن تقوم بالحجز على حسابات وأرصدة العملاء ،وعدم جواز حرمان العملاء من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في حساباتهم أو استقطاع أكثر من قسط شهري لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة دون حكم أو قرار قضائي.

وأشار إلى أنه لا يجوز استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه أو حجز قيمة القسط قبل تاريح الاستحقاق ،بالإضافة إلى عدم جواز حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين دون حكم أو قرار قضائي