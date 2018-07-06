وزير داخلية البحرين يشيد بالدور العلمي لجامعة نايف للعلوم الأمنية

واس(صدى):

أعرب معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، عن تقديره للدور العلمي والثقافي الذي تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال إعداد البحوث والدراسات الأمنية والتقارير العلمية المتميزة ومعالجة القضايا وفق منهج علمي سليم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه يوم أمس الأول، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية البحرينية بالمنامة، بحضور رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق بن حسن الحسن.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

ونوه معالي الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة بدور الجامعة في تعميق الوعي الثقافي وإثراء مجالات البحث العلمي، وما قدمته من إضافات علمية متقدمة.