  • الجمعة 6

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. القادسية يلغي عقده مع إبراهيم عالمة لانتمائه لنظام الأسد

القادسية يلغي عقده مع إبراهيم عالمة لانتمائه لنظام الأسد

القادسية يلغي عقده مع إبراهيم عالمة لانتمائه لنظام الأسد
ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي القادسية في بيان لها، عن إلغاء التعاقد مع الحارس السوري إبراهيم عالمة بشكل ودي.

يأتي ذلك بعد الانتقادات التي طالت التعاقد مع عالمة بسبب تحيزه لنظام بشار الأسد والقتال ضمن صفوفه.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 59 دقيقة

هذا الارهابي التابع للرافضة في سوريا عدو لاهل السنة في سوريا

وعدو للمملكة لانها موطن اهل السنة اهل الاسلام

ولا شك عندي ولا ريب ان هذا النجس النكرة الحشرة سيتم دعسه ودعس قائده بشار في يوم قريب بإذن الله تعالى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *