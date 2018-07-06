القادسية يلغي عقده مع إبراهيم عالمة لانتمائه لنظام الأسد
أعلنت إدارة نادي القادسية في بيان لها، عن إلغاء التعاقد مع الحارس السوري إبراهيم عالمة بشكل ودي.
يأتي ذلك بعد الانتقادات التي طالت التعاقد مع عالمة بسبب تحيزه لنظام بشار الأسد والقتال ضمن صفوفه.
ابو داري[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا الارهابي التابع للرافضة في سوريا عدو لاهل السنة في سوريا
وعدو للمملكة لانها موطن اهل السنة اهل الاسلام
ولا شك عندي ولا ريب ان هذا النجس النكرة الحشرة سيتم دعسه ودعس قائده بشار في يوم قريب بإذن الله تعالى