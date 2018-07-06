القادسية يلغي عقده مع إبراهيم عالمة لانتمائه لنظام الأسد

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي القادسية في بيان لها، عن إلغاء التعاقد مع الحارس السوري إبراهيم عالمة بشكل ودي.

يأتي ذلك بعد الانتقادات التي طالت التعاقد مع عالمة بسبب تحيزه لنظام بشار الأسد والقتال ضمن صفوفه.