بالفيديو.. جيني إسبر تلقي قصيدة شعر بدوي بالروسي
استضاف برنامج ” أصداء العالم ” ، المذاع على فضائية ” إم بي سي ” ، الفنانة السورية جيني إسبر.
وألقت الفنانة السورية خلال استضافتها مع مصطفى الأغا، قصيدة شعر بدوي ، ولكن باللغة الروسية.
يجدر الإشارة إلى أن ” أصداء العالم ” هو برنامج يتم بثه طوال فترة بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وتنتهي في 15 يوليو .
جيني إسبر تلقي قصيدة شعر بدوي باللغة الروسية!#اصداء_العالم pic.twitter.com/kZaikz5Gos
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) July 5, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخذك أنتي وقصيدك😂😂😂😂😂
لللللللللللي😂😂😂😂😂