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بالفيديو.. جيني إسبر تلقي قصيدة شعر بدوي بالروسي

بالفيديو.. جيني إسبر تلقي قصيدة شعر بدوي بالروسي
أماني الغامدي(صدى):

استضاف برنامج ” أصداء العالم ” ، المذاع على فضائية ” إم بي سي ” ، الفنانة السورية جيني إسبر.

وألقت الفنانة السورية خلال استضافتها مع مصطفى الأغا، قصيدة شعر بدوي ، ولكن باللغة الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن ” أصداء العالم ” هو برنامج يتم بثه طوال فترة بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وتنتهي في 15 يوليو .


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