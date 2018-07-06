جامعة جازان : أكثر من 17 ألف متقدم ومتقدمة للقبول بالجامعة

تركي السالم(صدى):

أفصحت جامعة جازان ، اليوم ، عن عدد المتقدمين للقبول من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية التي هيأتها لاستقبال جميع الطلبات المقدمة من الراغبين والراغبات الانضمام إلى كلياتها .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بركات بن حمود مكرمي ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أن عدد المتقدمين بلغ في يومه الرابع 7301 طالب و 10126 طالبة بإجمالي 17427 متقدماً ومتقدمة ، فيما بلغ عدد الطلبات من خلال الدعم الفني 1119 متقدماً من الطلاب و1899 متقدمة من الطالبات.

وأشار الدكتور مكرمي إلى أن عدد الطلبات المنجزة من خلال الدعم الفني بلغ 1108 للذكور و1896 للإناث.