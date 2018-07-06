  • الخميس 5

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. ماكرون يرقص في ملهى ليلي وحوله النساء في نيجيريا

بالفيديو.. ماكرون يرقص في ملهى ليلي وحوله النساء في نيجيريا

بالفيديو.. ماكرون يرقص في ملهى ليلي وحوله النساء في نيجيريا
أبوجا(صدى):

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو يوثق لحظة قيامه بالرقص في ملهى ليلي في نيجيريا على موسيقى الجاز.

وأظهر الفيديو الرئيس الفرنسي الشاب وهو يرقص في النادي وفي الخلفية ترتفع أصوات موسيقى إفريقية، ومن حوله نساء يرتدين تنانير قصيرة.

وجاء ذلك خلال زيارة ماكرون لنيجيريا، حيث عقد الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري محمد بوهاري مؤتمر صحفي أمس تعهدا خلاله بمحاربة الإرهاب في غرب إفريقيا.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 44 دقيقة

هاذولا عندهم ها الامور عادي

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 43 دقيقة

ما هامه شئ

[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 28 دقيقة

عالم صايعه ياقدع ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *