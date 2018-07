بالفيديو.. ماكرون يرقص في ملهى ليلي وحوله النساء في نيجيريا

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو يوثق لحظة قيامه بالرقص في ملهى ليلي في نيجيريا على موسيقى الجاز.

وأظهر الفيديو الرئيس الفرنسي الشاب وهو يرقص في النادي وفي الخلفية ترتفع أصوات موسيقى إفريقية، ومن حوله نساء يرتدين تنانير قصيرة.

وجاء ذلك خلال زيارة ماكرون لنيجيريا، حيث عقد الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري محمد بوهاري مؤتمر صحفي أمس تعهدا خلاله بمحاربة الإرهاب في غرب إفريقيا.

This is African energy. The one I discovered here in Lagos when I was 23. The one I am glad to see is still thriving several years later. The one I hope many Europeans will get to know. The one that is far from the African prejudice of misery. pic.twitter.com/HqFxmJn0c1

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 4, 2018