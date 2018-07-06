الولايات المتحدة تعزي في وفاة طالبين سعوديين لإنقاذهما لطفلين من الغرق
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر الراكة بعد وفاتهما في ولاية مساتشوستس.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي صدر اليوم: ” إن غرق الشابين اللذين حاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق يعد نموذجًا للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ” .
وأضافت: لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة وقد عكسا فهمًا دوليًا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية، وفي بلادهم ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 1 ساعة
البقاء لله الله يرحمهم ويكون مثواهم الجنة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمهما الله برحمته الواسعه ,, آمين ,,
ابو ريان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يرحمهم جميعاً ان شاء الله
شي جميل جداً عندم تقوم وزارة الخارجيه الامريكيه ان تعزي وطننا والشعب السعودي وعائله المتوفين ..
انما يدل على المكانة المواطن السعودي من ناحية شهامته وتضحياته ..
سعودي و افتخر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 32 دقيقة
الواجب على اعلامنا الغبي توظيف ماحدث لتصحيح صورة الأسلام والمسلمين الذين اتهموا بأنهم مصدر للأرهاب والقتل..