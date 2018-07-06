بالصور.. حرمان طفلة من الحلوى جعلها مليونيرة

واشنطن(صدى):

حرمنها من تناول الحلوى وهي بعمر السابعة جعلها تبتكر طريقة أخرى لصناعة سكاكر صحية لتصبح أحد أغني الأطفال في هذا العمر.

تبدأ قصة ” ألينا مورس ” ، البالغة من العمر 13 عامًا، بعد أن حرمها والديها من تناول الحلوى، وهي في السابعة من عمرها، حتى لا تتلف أسنانها، بدأت تتساءل آنذاك، لماذا لا تُصنع حلوى صحية، حتى نجحت قبل 4 أعوام في ابتكارها، باستخدام بدائل صحية عن السكر، وأصبح لمنتجها علامة تجارية تحمل اسم ” Zollipops ” .

تداولت وسائل إعلام عالمية قصة الطفلة ” مورس ” ، القاطنة بمدينة ديترويت الأمريكية، وأنها صنعت صنفين من حلوى السكاكر الصحية بنكهة الكرز والعنب، وذلك بعد حصولها على نصائح من والدها وطبيب أسنان.

وبينت ” مورس ” ، أن عملية البحث عن أفضل المنتجات للأسنان استغرقت عامين، حتى استقرت على مادتين طبيعيتين تتكونان من ” زيليتول ” و ” إريثريتول ” وتتميزان بمذاقهما الحلو، بالإضافة إلى أنهما يرفعان مستويات الحموضة في الفم ويقويان طبقة المينا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن يتراوح سعر المنتج ما بين 6 لـ 17 دولار، حيث يُباع في أكبر شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، مثل ” أمازون ” و ” هول فودز ماركت ” و ” وول مارت ” .

وذكرت تقرير لشركة ” فوربس ” للمال والأعمال، أن مبيعات المنتج الذي أبتكرته ” مورس ” ، في العام الأول 70.000 دولار، وبحلول عام 2015 بلغت 300.000 دولار، فيما حققت المبيعات العام الماضي أكثر من مليون دولار.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه من المتوقع أن تكسب الريادية الصغيرة هذا العام أرباحًا تصل إلى نحو مليوني دولار.