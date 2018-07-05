الجامعة العربية : لاتوجد سابقة لقيام المملكة بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها
نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.
وقال في بيان صحفي اليوم: ” لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها ” ، مشيرًا إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.
وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ما يحتاج اي دليل لا نستطيع ان نمنع اي مخلوق عن زيارة بيت الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
( وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.)
,, هذا الكلام الصحيح والذي يجب ان يؤخذ باالإعتبار ,,