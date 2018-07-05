الجامعة العربية : لاتوجد سابقة لقيام المملكة بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها

القاهرة(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.

وقال في بيان صحفي اليوم: ” لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها ” ، مشيرًا إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.

وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.