متطوعان تائهان بجبل عفف.. والبحث جاري

نايف السالم(صدى):

كان الدفاع المدني نجح في وقت سابق اليوم ، في العثور على 3 أشخاص فقدوا في جبل عفف بمحافظة أضم .

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على شابين تاها بالطريق من ضمن خمسة متطوعين هبوا لحظة البحث عن المفقودين.

يجدر الإشارة إلى أن الدفاع كان قد تلقى بلاغاً صباح اليوم مفاده فقدان ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة في جبل عفف الواقع جنوب محافظة أضم، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة آلاف متر؛ حيث تحركت على الفور فرقة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني للموقع، بمساندة من طيران الأمن ؛ نظرًا لوعورة الطريق وحرصًا على سرعة مباشرة الحالة، وتم العثور عليهم ومن بينهم واحد في حالة حرجة.