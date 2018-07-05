وفد من وزارة الإعلام يزور مجلس الشورى

سعيد العجل(صدى):

قام وفد من وزارة الإعلام برئاسة مدير غرفة التحكم بالوزارة الأستاذ محمد آل مرعي بزيارة لمجلس الشورى حيث كان في استقبال الوفد معالي الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى و رحب معاليه بالوفد مشيراً لأهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ووزارة الإعلام.

من جانبه عبر ال مرعي عن سعادته بهذه الزيارة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس فيما يتعلق بالجانبين هذا وقد حضر الوفد جلسة مجلس الشورى العامة ثم قام بزيارة تعريفية داخل المجلس.