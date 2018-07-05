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  3. بعد واقعة المتحرش بالأطفال على واتساب..الداخلية توضح عقوبته

بعد واقعة المتحرش بالأطفال على واتساب..الداخلية توضح عقوبته

بعد واقعة المتحرش بالأطفال على واتساب..الداخلية توضح عقوبته
عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الداخلية عبر تطبيق كلنا أمن، عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت، بعد ظهور شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم.

وقالت الوزارة عبر الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن واختيار ” الدوريات ” .

ووجه النائب العام ، اليوم الخميس، بالقبض على المدعو ” طمبق ” ؛ للتحقيق معه ؛ على خلفية تورطه في استدراج الأطفال والمراهقين


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 1 ساعة

والله قليل عليه ها العقوبة

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 1 ساعة

المهم…
هل سيطمبق ١٠ سنوات أو يخرح براءه

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 52 دقيقة

هذا المفسد بالارض ما هو الفساد بالارض
اذا كان الله سبحانه وتعالى اهلك قوم لوط

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