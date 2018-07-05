بعد واقعة المتحرش بالأطفال على واتساب..الداخلية توضح عقوبته
أوضحت وزارة الداخلية عبر تطبيق كلنا أمن، عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت، بعد ظهور شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم.
وقالت الوزارة عبر الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن واختيار ” الدوريات ” .
ووجه النائب العام ، اليوم الخميس، بالقبض على المدعو ” طمبق ” ؛ للتحقيق معه ؛ على خلفية تورطه في استدراج الأطفال والمراهقين
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قليل عليه ها العقوبة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم…
هل سيطمبق ١٠ سنوات أو يخرح براءه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 58 دقيقة
تمام التمام ,,
tawaq[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا المفسد بالارض ما هو الفساد بالارض
اذا كان الله سبحانه وتعالى اهلك قوم لوط
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 28 دقيقة
أهم شي لايشمله عفو
ولا يحفظ له جزئين وتطلعونه
أمثال هذا مفروض ينسجن تحت الأرض😡