النائب العام: سنتخذ الإجراءت النظامية لردع المتحرشين

حمود العنزي(صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الخميس، عدد من التغريدات بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت تعليقات النائب العام ” سعود المعجب ” ، على واقعة المدعو ” طمبق ” ، الذي اتهم بتورطه في استدراج الأطفال والمراهقين والتحرش بهم.

وجاءت تعليقات النائب العام على النحو الأتي: ” مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة، والممارسات السلوكية السليمة، لكن هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة ” .

وتضمنت تصريحات النائب العام بشأن الواقعة، أيضًا ” النيابة العامة ستقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات النظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع، وبخاصة في جرائم التحرش بالأطفال ” .

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