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النمر يحذرمن شرب ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة

النمر يحذرمن شرب ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة
عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الخميس، من تناول ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة.

ورد ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” على سؤال : ” هل صحيح نصيحة الناس أي واحد معه ألم في بطنه يأخذ سفن أب ؟؟ ” ، قائلًا : ” غير صحيح .. بل قد يزيد معه ذلك الألم والصحيح أن تعالج المُسبب .. مثلاً التهاب بكتيري؛تسمم؛قولون عصبي ؛ قرحة معده..الخ ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله ,,

,, قالوا باالمثل // ويش يفكك من ريح الثوم .. قال قلة اكله ,,

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله كل خير

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