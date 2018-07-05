النمر يحذرمن شرب ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الخميس، من تناول ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة.

ورد ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” على سؤال : ” هل صحيح نصيحة الناس أي واحد معه ألم في بطنه يأخذ سفن أب ؟؟ ” ، قائلًا : ” غير صحيح .. بل قد يزيد معه ذلك الألم والصحيح أن تعالج المُسبب .. مثلاً التهاب بكتيري؛تسمم؛قولون عصبي ؛ قرحة معده..الخ ” .