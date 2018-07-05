النمر يحذرمن شرب ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة
كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الخميس، من تناول ” سفن أب ” عند الشعور بألم في المعدة.
ورد ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” على سؤال : ” هل صحيح نصيحة الناس أي واحد معه ألم في بطنه يأخذ سفن أب ؟؟ ” ، قائلًا : ” غير صحيح .. بل قد يزيد معه ذلك الألم والصحيح أن تعالج المُسبب .. مثلاً التهاب بكتيري؛تسمم؛قولون عصبي ؛ قرحة معده..الخ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
,, قالوا باالمثل // ويش يفكك من ريح الثوم .. قال قلة اكله ,,
نوير[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 2 ساعتين
زعلان من الشركة يادكتور🤔