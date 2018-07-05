النقل تمدد فترة التقديم على وظائف للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن إتاحة فرصة لخريحي بعض التخصصات للتقديم على الوظائف.

وقالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لإتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، تم تمديد التقديم على وظائف الرجال إلى مساء يوم السبت المقبل 23 شوال حتى الساعة 11:59م مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .

وكانت الوزارة أعلنت عن 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة للرجال والنساء، الأثنين الماضي.