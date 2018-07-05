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النقل تمدد فترة التقديم على وظائف للرجال والنساء

النقل تمدد فترة التقديم على وظائف للرجال والنساء
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن إتاحة فرصة لخريحي بعض التخصصات للتقديم على الوظائف.

وقالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لإتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، تم تمديد التقديم على وظائف الرجال إلى مساء يوم السبت المقبل 23 شوال حتى الساعة 11:59م مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .

وكانت الوزارة أعلنت عن 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة للرجال والنساء، الأثنين الماضي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

ثبتو الي على بند الاجور
ياوزار النقل

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