الملاحة الجوية: وظائف هندسية وفنية شاغرة بـ 16 مدينة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وتبوك، والقصيم، وحائل، وعرعر، والأحساء، وحفر الباطن، والوجه، وبيشة، وطريف، وشرورة، ووادي الدواسر، ورفحاء “.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءًا اليوم ومستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر القادم، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” وظيفتين أخصائي الأداء، مسؤول توزيع جدولة، مهندس أول مراقبة، أخصائي صيانة، فني صيانة- الاتصالات (عدد 8 وظائف)، فني صيانة- المراقبة (عدد 4 وظائف، فني صيانة- مساعدات الملاحة (عدد 6 وظائف) ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا.