التعليم: خدمة للمرشحات لتحديد موعد مقابلاتهن الشخصية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة التعليم خدمة للمرشحات على الوظائف التعليمية تمكنهن من تسجيل موعد المقابلة في إدارات التعليم التي تم التوجيه إليها، بهدف التسهيل عليهن في إكمال إجراءات تعيينهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن الاستفادة من الخدمة تتحقق عبر خطوات ميسرة، من خلال الدخول على نظام المقابلات الشخصية للتسجيل في النظام، ورفع مسوغات التعيين، واختيار موعد المقابلة الشخصية.

وأكد أن المقابلات الشخصية في إدارات التعليم ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم 1439/10/24هـ.