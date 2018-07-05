بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم بصالة الشيخ عبدالله العقيل
أعلن مجلس إدارة نادي ” الفيصلي ” ، اليوم الخميس، عن استمرار الفريق الأول لكرة القدم بمواصلة التدريبات في صالة الشيخ عبدالله العقيل.
ونشر الحساب الرسمي للنادي، إنفوجراف بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح استمرار لاعبي الفيصلي في أداء التمرينات تحت قيادة المدرب الوطني ” الحميدي العتيبي “.
وأكد ” الفيصلي ” ، على أن التدريبات تضمنت قيام اللاعبين بتمرينات لياقة بدنية، وذلك باستخدام أدوات اللياقة المتعددة.
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 3 ساعات
عاش يا نجومنا الغاليين
فيصل[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 3 ساعات
نبيكم تولعون الملاعب