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بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم بصالة الشيخ عبدالله العقيل

بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم بصالة الشيخ عبدالله العقيل
ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي ” الفيصلي ” ، اليوم الخميس، عن استمرار الفريق الأول لكرة القدم بمواصلة التدريبات في صالة الشيخ عبدالله العقيل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، إنفوجراف بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح استمرار لاعبي الفيصلي في أداء التمرينات تحت قيادة المدرب الوطني ” الحميدي العتيبي “.

وأكد ” الفيصلي ” ، على أن التدريبات تضمنت قيام اللاعبين بتمرينات لياقة بدنية، وذلك باستخدام أدوات اللياقة المتعددة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 3 ساعات

عاش يا نجومنا الغاليين

[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 3 ساعات

نبيكم تولعون الملاعب

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