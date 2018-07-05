مصري يقتل زوجته بعد خلافهما على ” ريسيفر “

القاهرة(صدى):

قتل بائع متجول زوجته طعنًا بسكين، بعد معاتبته إياه على شراء ” ريسيفر ” جديد لوالدته، وعدم شرائه لها، بإحدى قُرى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية المصرية.

واعترف الزوج في أقواله للنيابة، بوقوع خلاف مع زوجته بعد معاتبتها إياه على شراء ” ريسيفر ” جديد لوالدته، وعدم شرائه لها، وتطور الخلاف بينهما إلى أن استل سكينًا وطعنها به في بطنها.

وأكدت التحريات أن الخلافات بين المتوفاة وزوجها كانت مستمرة، حيث أن الوفاة تمت داخل المنزل لا خارجه كما ادعى زوجها.