مصري يقتل زوجته بعد خلافهما على ” ريسيفر “
قتل بائع متجول زوجته طعنًا بسكين، بعد معاتبته إياه على شراء ” ريسيفر ” جديد لوالدته، وعدم شرائه لها، بإحدى قُرى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية المصرية.
واعترف الزوج في أقواله للنيابة، بوقوع خلاف مع زوجته بعد معاتبتها إياه على شراء ” ريسيفر ” جديد لوالدته، وعدم شرائه لها، وتطور الخلاف بينهما إلى أن استل سكينًا وطعنها به في بطنها.
وأكدت التحريات أن الخلافات بين المتوفاة وزوجها كانت مستمرة، حيث أن الوفاة تمت داخل المنزل لا خارجه كما ادعى زوجها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ليتك تعوذة من الشيطان المسأله ماتسوى الفعل الشنيع الذي فعلته ,,
,, اللهم اعصمنا من الشياطين ونزغاتهم ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
مانقول الا الحمدلله حن ابخير ونعمة
الناس في الدول الأخرى يموت في اليوم ألف مره علشان يحصل ريال ولا جنيهه
طعنها بسبب ريسيفر
وأنا فرمضان
رميت رسيفرين في الزبالة🤔
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
غندورة[ عدد التعليقات: 10636 ] نشر منذ 39 دقيقة
ع كثر ماينقتلون هالحريم ماخلصوا.. الله يزيلهن من الوجود يرتاحون منهم الرياجيل.
كل يوم إن ماكان خلافات تلاقي جريمة.. والسبب امرأة صغيرة عقل.
أبحث عن أي مشكلة وأي جريمة يرتكبها الرجل تلاقي السبب امرأة.