رغم إقامته في فندق راقي..سعودي يتعرض للسرقة بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية المغربية في مراكش، جزائريين، اليوم الخميس؛ على خلفية سرقتهما نزيلاً سعوديًا يُقيم في أحد الفنادق الراقية.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا حول سرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية، و3 بطاقات سحب بنكي، و3 ساعات ثمينة، ووثائق شخصية، إضافة إلى سرقة حقيبة الملابس الشخصية من نزيل سعودي بأحد الفنادق.

ونجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية المتورطين، اللذين تبين أنهما جزائريان في العقد الرابع من عمرهما وجرى إيقافهما، وضبط المسروقات بحوزتهما.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتورطين يقيم في المغرب بصورة غير قانونية، فيما دخل صديقه بعده بيومين، ما يدل على اتفاقهما المسبق على عملية السرقة.