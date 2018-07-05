رغم إقامته في فندق راقي..سعودي يتعرض للسرقة بالمغرب
ضبطت الجهات الأمنية المغربية في مراكش، جزائريين، اليوم الخميس؛ على خلفية سرقتهما نزيلاً سعوديًا يُقيم في أحد الفنادق الراقية.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا حول سرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية، و3 بطاقات سحب بنكي، و3 ساعات ثمينة، ووثائق شخصية، إضافة إلى سرقة حقيبة الملابس الشخصية من نزيل سعودي بأحد الفنادق.
ونجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية المتورطين، اللذين تبين أنهما جزائريان في العقد الرابع من عمرهما وجرى إيقافهما، وضبط المسروقات بحوزتهما.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتورطين يقيم في المغرب بصورة غير قانونية، فيما دخل صديقه بعده بيومين، ما يدل على اتفاقهما المسبق على عملية السرقة.
نوير[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 3 ساعات
السرقة ما لها كبير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعوض عليه ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 3 ساعات
هو اللي غلطان وش موديه لبلد كلها جرايم يمسك ارضه مقيولة من طلع من داره قل مقداره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه هههههههه
تجيه مملوحه من هذيلن الي يقولون
آوووووووووويلي
وتاخذها ببلاش😂😂😂😂😂😂