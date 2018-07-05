بالفيديو.. شيماء سبت تصف بعض متابعيها بالحشرات بسبب صورة

أماني الغامدي(صدى):

فتحت الفنانة البحرينية شيماء سبت، النار على متابعيها؛ على خلفية تعليقاتهم على إحدى صورها التي نشرتها عبر ” انستغرام ” .

وقالت ” سبت ” عبر فيديو في سناب شات : ” كنت مرتاحة وايد الفترة اللي طافت، لان قررت ما افتح الكومنت مال انستغرام، لان فيه وايد ناس ما يستحقون ان همة يتواصلون مع أي شخصية مشهورة، أو أي شخصية لها وضعها في المجتمع ” .

وتابعت : ” بالصدفة اليوم نزلت صورة، بالغلط، ونسيت الكومنت مفتوح، وللأسف إن ظني ما خاب، لإن فعلا الناس المتخلفين لا زالوا موجودين، وفعلا كان قراري صائب وصحيح، إن ما أسمح للحشرات الالكترونية يدخلون حساباتي، لكن للاسف إنتو سم وعلقم ومر، وحسافة فيكم عندكم موبايل وفيه نت ” ، لافتة إلى أنها تقصد بكلامها البعض وليس الكل.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=k2sWx5LJvVY