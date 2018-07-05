بالصور.. نائب بلدي مكة يسلم السيارة لـ ” سلمي البركاتي “
تسلمت المواطنة ” سلمى البركاتي ” ، اليوم الخميس، السيارة الجديدة التي أعلن ” فهد الروقي ” نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة إهدائها لها، وذلك بعد أن تعرضت سيارتها للاحتراق أمام منزلها بقرية الصمْد بمحافظة الجموم مطلع الأسبوع الجاري، بشكل متعمّد على أيدي أبناء قريتها.
هذا وشهدت إحدى معارض السيارات بمكة المكرمة، تسلُّم سلمى البركاتي مفتاح السيارة الجديدة بشكل فعلي، برفقة والدها المسن، عقب الانتهاء من نقل ملكيتها والإجراءات النظامية، حيث تسلمتها من نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، ليؤكد بذلك وعده المتضمن إعلانه عن تبرعه بالسيارة، والتي هي من نوع نيسان ” صيني ” موديل 2018 ، نظرًا لما تمر به المواطنة من ظروف مالية صعبة.
ومن جانبها شكرت المواطنة سلمى البركاتي، نائب بلدي مكة، على وقفته الإنسانية معها، والتخفيف من الصدمة النفسية التي عاشتها نتيجة احتراق سيارتها على أيدي أبناء قريتها، سائلةً الله أن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء.
هذا وكانت شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، والتي وقعت أمس الأول، مشيرةً بحسب البيان بأن فرق التحقيق باشرت وتابعت حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، وتم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة.
حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته، وفد تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الأشخاص.
اقرأ أيضًا :
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيك خيرها ويكفيك شرها والله الله بالانظمه والقوانين وانا اخوك والانتباه وقت السير والابتعاد عن المتهورين البزارين اللي يعملوا الهم حريفين قدامك واي مضايقات 911 في الخدمه الله يقويهم
ممكن اد يستغرب كلامي او يفهموا بطرق اخرى
لكن لو نظرتوا الى وضعها راح تعرفوا انها احق بهذا الشيء اكثر من الحريم اللي مأذين هالمسائل للترفيه والكلام الفاضي لا للاهميات والاولويات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49982 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير ,,
,, وبرضه لازم على المجرمون دفع قيمة سيارتها اللي احرقوها ومايلزم من توابع ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبارك لك في مالك ايها المعايط لو هذا علاج مريض أو فك كربة لما تفاعلت..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن نجر بيه
كروت بنزين بخومسميت ريال
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 1 ساعة
نسيت ……
بشرط….
ابا اتصور كمان وأنا اسلم كروت البنزين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 1 ساعة
المهايط..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30485 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه ههههههههه
هي مانزلت المقطع هذاك وتكفون أنشروه وتبكي ومدري وشو
الا وهي داريه أنه بيجي من يتبرع لها
أسلوب قديم بس حافظينه😭😰🚗😀
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالله[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة
الاخ ابو محمد- اللي يدعي على الرجال لانه اشترى سياره لهذي المسكينه-.هل انت مستعد توصل البنت هذي وابوها لمشاويرهم بنفسك او تدفع حق مشاويرهم من جيبك.
اذا تقدر تفضل…واذا ما تقدر انطم.
انت ايها الفاشل-لو شفت منظر امرأه ارمله معها بنتها الصغيره تبغى تقطع الشارع في عز حر الصيف وما قدرت لمدة ٢٠ دقيقه لان السيارات اللي يسوقها الرجال مسرعه سرعة البرق.
اظن انه بيجي يوم تحتاج تروح للمستشفى وما تلقى الا بنتك توصلك بسيارتها. وقتها قول لا ما ابغى اروح.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل بنت الوطن الاهتمام فيها وسد حاجتها من كل مقتدر بالبلد بيض الله وجهه ما قصر الحمدلله هي ربي أكرمها بسيارة جديدة والمفسدين بالسجن 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻✌🏻✌🏻✌🏻😋
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30485 ] نشر منذ 56 دقيقة
على العموم تستاهل سلمى
والله يعطيكي خيرها ويكفيكي شرها
لعد تخلين السيارة عند باب الحوش
دخليها الحوش ولا سوي لها كراااج