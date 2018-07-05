بالصور.. نائب بلدي مكة يسلم السيارة لـ ” سلمي البركاتي “

نايف السالم(صدى):

تسلمت المواطنة ” سلمى البركاتي ” ، اليوم الخميس، السيارة الجديدة التي أعلن ” فهد الروقي ” نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة إهدائها لها، وذلك بعد أن تعرضت سيارتها للاحتراق أمام منزلها بقرية الصمْد بمحافظة الجموم مطلع الأسبوع الجاري، بشكل متعمّد على أيدي أبناء قريتها.

هذا وشهدت إحدى معارض السيارات بمكة المكرمة، تسلُّم سلمى البركاتي مفتاح السيارة الجديدة بشكل فعلي، برفقة والدها المسن، عقب الانتهاء من نقل ملكيتها والإجراءات النظامية، حيث تسلمتها من نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، ليؤكد بذلك وعده المتضمن إعلانه عن تبرعه بالسيارة، والتي هي من نوع نيسان ” صيني ” موديل 2018 ، نظرًا لما تمر به المواطنة من ظروف مالية صعبة.

ومن جانبها شكرت المواطنة سلمى البركاتي، نائب بلدي مكة، على وقفته الإنسانية معها، والتخفيف من الصدمة النفسية التي عاشتها نتيجة احتراق سيارتها على أيدي أبناء قريتها، سائلةً الله أن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء.

هذا وكانت شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، والتي وقعت أمس الأول، مشيرةً بحسب البيان بأن فرق التحقيق باشرت وتابعت حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، وتم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة.

حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته، وفد تم إحالة القضية للنيابة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الأشخاص.

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