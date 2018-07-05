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الريال يعلن إنضمام ” أودريوزولا ” لـ 6 مواسم متتالية

الريال يعلن إنضمام ” أودريوزولا ” لـ 6 مواسم متتالية
ماجد محمد(صدى):

كشف مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن التوقيع مع اللاعب الإسباني ” ألفارو أودريوزولا ” الظهير الأيمن لفريق ريال سوسيداد، لمدة ستة مواسم.

وأعلنت ” إدارة الريال ” ، أنها في انتظار خضوع ” أودريوزولا ” للفحص الطبي، للإنتهاء من إجراءات التوقيع.

الجدير بالذكر أن ” أودريوزولا ” سيكون بديلا على الجناج الأيمن للمدافع الإسباني داني كارفاخال، أودريوزولا صاحب الـ 22 عام يعد آخر المواهب الشابة التي انضمت لكتيبة المستقبل بالريال وهم ” أسينسيو، داني سيبايوس، ثيو، فاييخو، فينسيوس ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 3 ساعات

سيتأثر كثيرا بغياب رونالدو

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