الريال يعلن إنضمام ” أودريوزولا ” لـ 6 مواسم متتالية

ماجد محمد(صدى):

كشف مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن التوقيع مع اللاعب الإسباني ” ألفارو أودريوزولا ” الظهير الأيمن لفريق ريال سوسيداد، لمدة ستة مواسم.

وأعلنت ” إدارة الريال ” ، أنها في انتظار خضوع ” أودريوزولا ” للفحص الطبي، للإنتهاء من إجراءات التوقيع.

الجدير بالذكر أن ” أودريوزولا ” سيكون بديلا على الجناج الأيمن للمدافع الإسباني داني كارفاخال، أودريوزولا صاحب الـ 22 عام يعد آخر المواهب الشابة التي انضمت لكتيبة المستقبل بالريال وهم ” أسينسيو، داني سيبايوس، ثيو، فاييخو، فينسيوس ” .