كفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ على أن يكون العمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من الخبر، ورأس الخير.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

. ممرض (رأس الخير): شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

. المدير التنفيذي- التسويق (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

و التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا.