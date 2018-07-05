الأخضر الأولمبي يستعد لدورة الألعاب الأسيوية بمعسكر في التشيك

نواف السالم(صدى):

قرر المنتخب الوطني الأولمبي، إقامة معسرًا في التشيك؛ استعدادا لدورة الألعاب الأسيوية، المزمع انطلاقها منتصف شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يكون المعسكر الإعدادي خلال الفترة من 9 وحتى 28 من شهر يوليو الجاري، واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري (28) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد الربيعي، ومحمد البصاص، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وفيصل دارسي، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وعبدالله مجرشي، ومنصور المولد (من النادي الأهلي)، ونواف أبو عامر، وسعد السلولي، ومحمد الزبيدي (من نادي الاتفاق)، وصالح الوحيمد، ومتعب الحماد، وعبدالرحمن الدوسري (من نادي النصر)، وأنس زباني، وفهد الرشيدي، ونايف كريري (من نادي الهلال)، وأمين بخاري، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وحسن أبو شرارة، وهارون كمارا (من نادي القادسية)، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وعبدالله اليوسف (من نادي الفتح)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة)، وعبدالقدوس عطية.

من جهة أخرى، أجريت اليوم الخميس في إندونيسيا قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية ” جاكرتا 2018 “، بحضور مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي.

ووضعت القرعة المنتخب الأولمبي في المجموعة (F) إلى جوار منتخبات كوريا الشمالية، وإيران، وميانمار.

وستقام منافسات كرة القدم خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.