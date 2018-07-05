بالصور.. رونالدو يقيم في أغلى فيلا بالعالم بعد انتقاله لليوفي
تداولت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية في تقارير صحفية، اليوم الخميس ،أن اللاعب البرتغالي نجم ريال مدريد ” كريستيانو رونالدو ” سيسكن في أغلى فيلا في العالم، بمدينة تورينو الإيطالية.
وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن الفيلا بها أكثر من 200 غرفة للضيوف و8 غرف نوم، لافتة إلى أنه سبق لعدد من اللاعبين السكن فيها ومنهم ” زيدان، وكانافارو ” .
وكشفت ” الصحف الإيطالية”، إلى أن الإيجار اليومي لفيلا ” رونالدو ” بلغت قيمته 40 ألف يورو.
جلال الربيعه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو سمحت …
عطنى المستودع اسكن فيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49982 ] نشر منذ 12 دقيقة
من حقه ,,
,, الغنى عقب الفقر والعوز يسوي الهوايل ,,