بالصور.. رونالدو يقيم في أغلى فيلا بالعالم بعد انتقاله لليوفي

ماجد محمد(صدى):

تداولت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية في تقارير صحفية، اليوم الخميس ،أن اللاعب البرتغالي نجم ريال مدريد ” كريستيانو رونالدو ” سيسكن في أغلى فيلا في العالم، بمدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن الفيلا بها أكثر من 200 غرفة للضيوف و8 غرف نوم، لافتة إلى أنه سبق لعدد من اللاعبين السكن فيها ومنهم ” زيدان، وكانافارو ” .

وكشفت ” الصحف الإيطالية”، إلى أن الإيجار اليومي لفيلا ” رونالدو ” بلغت قيمته 40 ألف يورو.