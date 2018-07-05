بالفيديو.. ” إم بي سي ” تضع علياء الشمري في موقف محرج بسبب ملابسها

ماجد محمد(صدى):

كشفت الإعلامية العراقية علياء الشمري، إن قناة إم بي سي رفضت ظهورها عبر شاشتها بالملابس التي كانت ترتديها لحضور برنامج ” أصداء العالم ” .

وقاتل ” الشمري ” إنه تم تبليغها أنه لا يمكنها الظهور ببنطال الجينز الممزق الذي ترتديه، الأمر الذي دفعها لاستعارة بنطال من خبيرة المكياج، كان أصغر قياسًا، وتسبب بإزعاجها.

كما طالبت القناة الإعلامية العراقية بأن تبدل ” البلوزة ” أيضا ؛ لافتة إلى أن السبب ربما يعود إلى شعار “ كوكا كولا ” الذي على البلوزة، مبينة أن “ إم. بي. سي ” ربما متعاقدة مع شركة بيبسي، لكنها ردت بالرفض على طلبهم.

ولفتت الإعلامية إلى أنها تأسف لعدم قدرتها على الظهور ببنطال الجينز الذي كانت ترتديه، مبررة أنها اشترته خصيصًا لكي تظهر فيه على القناة.