بالفيديو.. ” إم بي سي ” تضع علياء الشمري في موقف محرج بسبب ملابسها
كشفت الإعلامية العراقية علياء الشمري، إن قناة إم بي سي رفضت ظهورها عبر شاشتها بالملابس التي كانت ترتديها لحضور برنامج ” أصداء العالم ” .
وقاتل ” الشمري ” إنه تم تبليغها أنه لا يمكنها الظهور ببنطال الجينز الممزق الذي ترتديه، الأمر الذي دفعها لاستعارة بنطال من خبيرة المكياج، كان أصغر قياسًا، وتسبب بإزعاجها.
كما طالبت القناة الإعلامية العراقية بأن تبدل ” البلوزة ” أيضا ؛ لافتة إلى أن السبب ربما يعود إلى شعار “ كوكا كولا ” الذي على البلوزة، مبينة أن “ إم. بي. سي ” ربما متعاقدة مع شركة بيبسي، لكنها ردت بالرفض على طلبهم.
ولفتت الإعلامية إلى أنها تأسف لعدم قدرتها على الظهور ببنطال الجينز الذي كانت ترتديه، مبررة أنها اشترته خصيصًا لكي تظهر فيه على القناة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين
شمر ستر وعفاف يا شرشوره…
قالت ايه قالت شمريه
فهد[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الجينز المشقق مو كأنك لابستيه من الاساس
نوير[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم كوكاكولا ما اتغيرت ههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49982 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30485 ] نشر منذ 1 ساعة
شفتها😍😍😍
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 1 ساعة
يالربع كانت الشقوق على الركب واطراف الفخوذ…
دحينا موضة 2019 حطوها على مثلث برمودا… الداخل مفقود والخارج مولود…