” كم المهر المناسب ” .. الفتيات تغالي والشباب: أقلهن مهرا أكثرهن بركة

عادل الحربي(صدى):

يومًا بعد يوم يصبح الزواج يمثل تحدي ومسؤولية كبيرة تجعل الشباب أحيانًا يبتعدون عنه نظرًا لمغالاة الأهالي في طلباتهم ، ومن بين الأشياء الهامة في الزواج ” المهر “.

ودشن المواطنون عبر ” تويتر ” وسم ” كم المهر المناسب للزواج ” ، والذي شهد تفاعل كبير من قبل الشباب ؛ وتنوعت التغريدات ما بين الفكاهة والجد، حيث ذكر عدد من الفتيات أرقام فلكية مبالغ بها، ورأى أخرين أنه شيء رمزي.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” في جولة سريعة أبرز التغريدات المشاركة في الوسم .

قال أحد المغردين: ” المفروض المهر يكون شئ رمزي فقط. والباقي مشاركه بين الزوجين الاثاث والحفل وغيره.. زي ابو هنود “.

وأضاف أخر : ” ٨٠ الحين خلاص كل شي غالي واسعار مو زي اول “.

وغردت أخرى : ” مية الف ومؤخر 500 الف واسووق والسياره باسمي “.

وكتب أخر : ” سراحة مو مهم المهر كثر ماهو مهم وش بيصير بعد المهر ” يعني الحياة الزوجية هل تتوافق ام لا لان صارو اجيالنا تفكيرهم غير عن اجدادنا بخصوص انه يكون رجل ويخاف الله لاكن اللحين الرجل يفكر بشكل المرأة والمرأة تحسب الرجل مصباح الدين لتحقيق الامنيات “.