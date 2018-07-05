” كم المهر المناسب ” .. الفتيات تغالي والشباب: أقلهن مهرا أكثرهن بركة
يومًا بعد يوم يصبح الزواج يمثل تحدي ومسؤولية كبيرة تجعل الشباب أحيانًا يبتعدون عنه نظرًا لمغالاة الأهالي في طلباتهم ، ومن بين الأشياء الهامة في الزواج ” المهر “.
ودشن المواطنون عبر ” تويتر ” وسم ” كم المهر المناسب للزواج ” ، والذي شهد تفاعل كبير من قبل الشباب ؛ وتنوعت التغريدات ما بين الفكاهة والجد، حيث ذكر عدد من الفتيات أرقام فلكية مبالغ بها، ورأى أخرين أنه شيء رمزي.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” في جولة سريعة أبرز التغريدات المشاركة في الوسم .
قال أحد المغردين: ” المفروض المهر يكون شئ رمزي فقط. والباقي مشاركه بين الزوجين الاثاث والحفل وغيره.. زي ابو هنود “.
وأضاف أخر : ” ٨٠ الحين خلاص كل شي غالي واسعار مو زي اول “.
وغردت أخرى : ” مية الف ومؤخر 500 الف واسووق والسياره باسمي “.
وكتب أخر : ” سراحة مو مهم المهر كثر ماهو مهم وش بيصير بعد المهر ” يعني الحياة الزوجية هل تتوافق ام لا لان صارو اجيالنا تفكيرهم غير عن اجدادنا بخصوص انه يكون رجل ويخاف الله لاكن اللحين الرجل يفكر بشكل المرأة والمرأة تحسب الرجل مصباح الدين لتحقيق الامنيات “.
نهى[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 5 ساعات
والله المهم الشخص مو مهم المهر
فهد[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 5 ساعات
والله البنت اذا تبي احدهم ما راح تكتر عليه
فيصل[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 4 ساعات
والله كل البنات تبالغ ها اليومين مالهم علاقة بالغلو وكأنهم من كوكب اخر
تركي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 4 ساعات
حقيقة الموضوع بيتعلق بالبيت والتربية
نوير[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات
في ناس بتختار على اساس المهر مو اكتر ولا اقل
المستوى الذي سوف يعيشون فيه هو الاهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 4 ساعات
برأيي للسعوديه ٣٠ ألف للبكر و٢٠ ألف للثيب..
واللي ملزم على اجنبيه ياخذ سوريه بخمسة آلاف واصله باب الدار… غير كذا إفراط أو تفريط
…. ودحين نجر عنده شواغر لثلاث زوجات…
ابو طيف[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 4 ساعات
خير الامور الوس بدون نزاع
الجوهرة[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 ساعات
والله اللي بيتعب في شئ بيقدر قيمه
لذلك ما ينفع التساهل بالمهر
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 4 ساعات
اقولها لكم بكل صراحه ولاحد يزعل من كلامي
واتركوا الانفعالات وتفهموا الامر بكل مصداقيه الله يحفظنا وياكم
” نحن في عصر ظاهره مخالف الواقع تماما والسبب تطور التكنلوجياء
يعني الكل يعرف يستخدم الانترنت من كبير وصغير وبكل سريه عبر هاتفه المحمول
يطلع ويكتب ويتابع ويكون علاقات مع الاخرين ، و …. و … و… لاخره
فمن هذا المنظور صار هناك عدم مصداقيه بين الشباب والفتيات
ومن شان كذا يصير فشل بالزواج لعدم الثقه في بعض…..
نسأل الله الصلاااااااااح
ااخر زمان[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات
الجوهرة خوفي تجلسين عانس 😂😂😂
الله يوفقك وجميع الشباب والبنات يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 4 ساعات
بشرونا اذا رخص ..
,, الواحد يلزمه تغيير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 4 ساعات
وين البنت الي تستاهل أصلآ
أدفع مهر وأخسر على أيش!
لاتعرف تطبخ ولاتنفخ
مغير على الواتس24ساعة
وأنا ماسك سرى عند كل مطعم
وعندي مطبخين ولا ثلاثة في البيت
والصحون مثل ماشريتها
جدد في الدروج
لا والله
العزابية أبرك🤗
(وجهة نظر)🤗🤗🤗
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 3 ساعات
شباب هالوقت بلا مراجل بصراحة هذي الحقيقة عندنا والله زوجوا بناتهم على ١٠الاف و١٥ الف صاروا يعيرون بنات الناس ويسبونهم اللي يقول انت رخيصة لان اهلك يبون الفكة واللي ابوك ما عطاك مهر رخيص الا انه يبي يورطني فيك هذا غير إهانات ثانية تقلل من قدر البنت مثل اثاث البيت أغلى منك او سيارة قرنبع أغلى منك والا فيزة الخدامة أغلى من مهرك والله ما فيه بنت تزوجت وأبوها ما طلب عليها مهر كثير الا صارت مشاكل وصلت للمحاكم وطلبوا مهر معقول لبناتهم من خمسين الى ستين الف اصلا القضاة صاروا يهاوشون الاباء يقولون ليش ترخصون بناتكم عطوهم مهر مثل البنات آللي مثلهم وبعد يقولون اختاروا لبناتكم الازواج الصالحين من كثر المشاكل اللي جتهم فيه ناس تبي الستر لبناتهم ومستعدين يزوجون بمهر بسيط بس وين الرجال الكفؤ اللي تقدر هالشيء وما تشوفه إهانة للبنت هذا اللي يصير هو قلة مرجلة واخلاق والله البنت تعقد عزباء بكرامتها ولا تتزوج بإهانة
عبدالله[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 ساعات
المهر المناسب20الف لانه زواج موبيع
والزواج يكون مختصر بين العايلتين
وصلى الله وبارك
المهم انا اشتغل بكريم.ومرة وصلت شايب معاه بناته2.جلس يسولف معاي متزوج ولا لا
قلته اعزب والسبب حالتي المادية
كلمني انه يشري رجال وماتهمه الفلوس
مع ان وضعه المادي بسيط
وشرطه انه يسأل عني وطبعآ سأل عني والكل يثني علي ولله الحمد.وانا شرطت عليه اسأل عن البنت واتواصل معاها باحترام وبعلمه عشان نعرف بعض كويس .المهم تفاهمنا واتفقنا وسألت عنها واعجبتني.طبعآ هوطلب مني20الف فقط
وقالي جيب ذبيحة وحده وخذ زوجتك.مرة قنوع الله يسعده ويحفظه.واخيرا.الحين مملكين وزواجنا بعد عيد الاضحى.وربي رزقني وظيفة حكومية من بعد الخطبة.سبحان مقسم الارزاق.
الغرض من القصة انه الاباء يسهلو على الشباب ولا يوقفو بطريق بناتهم.وانا راح اسوي للبنت حفل زواج اسطوري والكل يتكلم عنه لانهم لمن كنت فقير وعاطل كانو شاريني
ادعولنا ربي يوفقنا
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
ااخر زمان ..مساء الخير
ما راح صير عانس واذا صار هذا نصيب
ولكن اذا ما صار راح كون غالية ولي قيمتي
بتعليق[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 3 ساعات
اعطيت ولحد بنتي بمهر 25الف السنه الماضيه طلع مايستاهل انا حطيت 30من جيبي فوقوا علشان كده العوائل بتتطلب 50 و100 من حقها
أبو مها[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلك ناوي تعدد ياأبو محمد الله يعين أم العيال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه ,,
,, ياهلا باالأخ ابو مها .. الله يسعد مساك باالخير والسرور ,, آمين ,,
,, والله يااخي اذا رخصت المهور فلابأس .. زيادة الخير خير من رب العالمين ,,
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساء الخير
اذا هيك ابو محمد فيك تغير الاسم حتى ما تطير منك الفتيات هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساء الخير والبركه يااخت الجوهره ,,
,, مسألة تغيير الأسم مشكله عويصه ..
,, تغيير الأسم يحتاج آخذ اذن من ابوي ، وابوي متوفي رحمة الله عليه ، بمعنى مستحيل تغييره ,,
,, المثل قال // بركت على ماسهّل الله ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 2 ساعتين
ال💎
وش رأيك بأسمي
مكنه زلزال في الصحيفة😂😂😂😂
أبو مها[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه يمسيك بالخير ياأبو محمد
ياخوفي تقولك ام العيال يا انا ياهي بالبيت 😳😳
حسين[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجوهرة انا ما أنفع
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 2 ساعتين
الممكن سأل المستحيل: أين تقيم ؟
فأجابه المستحيل في أحلام العاجز
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي القرني
والله اتابعك على طول في التعليقات الله يحفظك ويطول بعمرك اسمك ما به شئ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي ابو مها ,,
,, الكلمه هذي لابد منها ، سواءاً عندي او عند غيري .. وهي من اهون مايسمعه الشخص ,,
,, لكن العبره في الترويض يااخ ابو مها ، العبره في الترويض والتهيئه ، قبل وبعد …
,, الله يكتب لنا ولكم الهداية والرشد وأن يعيننا على مصاعب الحياة ، ويهون ماصعب علينا .. آمين ,,
الجوهرة[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي ابو محمد
بقصد اذا ناوي تتجوز من هون غير اسمك حتى تبين عزابي هههههههههههه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد دزها على الجنوب وخذ لك واحدة ..ب ٥ الف ووذبيحتين تعال انت ومجموعة ف حدود الخمسة .مشرفين معك..
اما باقي الامور فمتروكةللعروسين قد تشترط ذهب ف حدود الخمسة او عشرة المهم بينك وبينها ولاتنسى والدتها اعطها شي. هدية طقم ذهب فلوس وهذي متروكة لك انت ..
وبعد العقد والعشاء يسهل الله دربكم..
من اشهر القبايل في هذا عسير وبني شهر باللسمر باللحمر طبعا ليس. كلهم.
الشرط عليك من قبلهم ان يكون معك ومعرفة شيخ قبيلتك وتزكيته لك واقراره انك معروف لديه ومن افراد قبيلته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 1 ساعة
الأخ اللهو البريء .. اسعد الله مساك بكل خير وبركه .. آمين ,,
,, والنعم فيك وفي اهل الجنوب ، اللي ذكرتهم ومن لم تذكرهم باالأسم ، الف الف نعم باالجميع ..
,, الحقيقه انت فتحت لي آفاق وسيعه لاهنت .. وهذي من عادات الطيبين شرواك ,,
,, ان شاء بس اخلص من زواج العيال ، ومن بعدها يكون خير ,, اقدر اتلفت يمين يسار ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 1 ساعة
الأخ عبد الله .. اسعد الله مساك بكل خير ..
.. حفظك الله من كل سوء وجعل لك من كل ضيق مخرجا ورزقك من حيث لاتحتسب .. آمين ,,
,, اسأل الله ان يسهّل امورك ويبارك لك في زواجك ويرزقك باالذرية الصالحه .. آمين ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16882 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ,, وبلاش تكاليف وهياط البساطه حلوه
Vvvv[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 59 دقيقة
معليششششش عالتدخل اللهو البرئ غلطان في الحسبه بالذات احنا الجنوب والقبايل الي ذكرت مهورهم عاليه جدا جدا اخرتها الي قبل يومين مهرها خمسه مليون ….مهر بني شهر لايقل لايقل عن اربعين الف اقل وحده وتعتبر تزوجت اي كلام مهرها اربعين الف وفي قبليتنا واسرتي بالتحديد مهر وصل لمية الف واقل وحده ستين الف ..من غير كسوة الام عشرة الاف ريال .. وصارو الان الي لاحظت انه بالملكه او عقد القران مايقدم طقم ذهب واحد كذا طقم
رعد الشمال 🌩🌩🌩🌨🌨[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 52 دقيقة
أرى المهر المناسب للفتيات ١٠،٠٠٠ ريال كحد أعلى هذا عن الحلال والحرام
السوريه مهره تسر الناظرين وأصله لحد بيتك مع ديكور الشقه ما تكلفك ٥٠،٠٠ ريال 🌩🌩🌧
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 33 دقيقة
قلت ليس كلهم اما هياط الحويزي ..فلايمثل اهل الجنوب ..
وكلامي الاول ل ابو محمد ..هو في جانب المطلقات والارامل اكثر بعضهن معنسات وبعضهن يردن الانجاب والخلفة ..
وبعضهن ايتام..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 27 دقيقة
واش ردك عل. قبايل بني شهر ال ثابت المهر بريال وجاء في احدى القنوات تقرير عنهم ..
كلامي موجه لك vvvv
من شان الحويزي وال ثابت