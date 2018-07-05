بالفيديو.. هطول أمطار حمراء في مدينة روسية

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، هطول أمطار حمراء من السماء، في مدينة نوريلسك الروسية الشمالية.

ظن عدد من سكان مدينة نوريلسك الروسية الشمالية أن السماء تمطر دمًا حيث أرجع خبراء سبب الظاهرة على الأرجح إلى ما وصفوه بـ صدأ الجو.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yiI0JS2IJfk