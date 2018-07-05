بالفيديو.. هطول أمطار حمراء في مدينة روسية
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، هطول أمطار حمراء من السماء، في مدينة نوريلسك الروسية الشمالية.
ظن عدد من سكان مدينة نوريلسك الروسية الشمالية أن السماء تمطر دمًا حيث أرجع خبراء سبب الظاهرة على الأرجح إلى ما وصفوه بـ صدأ الجو.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yiI0JS2IJfk
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يمحقهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 3 ساعات
إي والله
الأجواء مصديه
هم بس لو يفتحون لنا باب الزواج من الروسيات
منها نحسن النسل
ومنها تمطر ورود وزهور😍😍😍
أبو بكر الدمشقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه دماء أطفال سورية ستحل لعنة على روسيا المجرمة بإذن الله المنتقم الجبار