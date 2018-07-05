” رونالدو ” راموس خانني رغم علاقتنا الوطيدة

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، أنه تعرض إلى خيانة من زميله ” سيرجيو راموس ” ، الذي كان يعرف بمخطط فلورنتينو بيريز ضد النجم البرتغالي منذ أشهر، قبل أن ينكشف مؤخرًا وبات الأخير على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت مصادر إيطالية، أن ارتداء ” رونالدو ” لقميص فريق مدينة تورينو الإيطالية بات مسألة وقت فقط، وأن اللاعب البرتغالي أصبح مقتنعًا أنه لاعب ليوفنتوس من الآن.

ومن جانبه كان ” سيرجيو راموس ” ، أحد أكبر الداعمين للاعب البرتغالي الهداف طوال الموسم الماضي، أمام العديد من النجوم وتحديدًا الإسبان منهم والرئيس فلورنتينو بيريز، لكنه أعلن داخل أسوار ريال مدريد أنه يعرف مخطط فلورنتيو منذ أشهر، وهو الأمر الذي يراه رونالدو خيانة له، نظرًا لعلاقة الثنائي الممتدة منذ 2009 عندما جاء النجم الهداف إلى ريال مدريد.

وأشارت إحدى الصحف الإسبانية، إلى أن ” بيريز ” كان يعقد اجتماعات دورية مع راموس كونه قائد الفريق للحديث عن مستقبل ريال مدريد وإمكانية الحفاظ على المكتسبات المحققة.

وقال ” فلورنتينو ” ، في تصريحات صحفية حينها بأن رونالدو لا يمكن أن يصبح جزءًا من الفريق نظرًا لتقدمه بالعمر وعدم إمكانية لعبه لسنوات أطول على ذات المستوى المعروف عنه، وهو ما وافقه عليه سيرجيو راموس أكثر من مرة طوال الموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن اللاعبين الأسبان شكلوا حزبًا يقوده إيسكو لمواجهة ما اعتبروه ” عنجهية ” النجم البرتغالي، وكان إلى جانبه كل من ” ماركو أسينسيو، وداني سيبايوس، ولوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال ” .

وسيغادر ” رونالدو ” ، مدريد بعد أن جلب لفريقها الأبيض 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإسباني وكأس أندية العالم 3 مرات.