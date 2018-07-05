فنان مغربي يجهر بمثليته ويثير الجدل
تسبب مغن مغربي شاب، في إثارة جدلا واسعا؛ عقب إعلانه على صفحته الرسمية بانستغرام مثليته.
وكان الفنان الشاب الذي يدعى فيصل عزيزي، جدلًا بين متابعيه؛ كتب تعليق أوحى مضمون تصريحه بأنه مثلي.
وقال في تصريحه : ” أغلق فمك! بأي حق تريد أن تغير مساري؟ أنا إنسان ومن حقي أن أحب وأحب كما اختار، مثلي مثل أي شخص آخر ” ، وأضاف هاشتاق ” الفخر ” الذي يستعمله المثليون عبر العالم.
ويرى جماهير الفنان الذي حقق نجاحًا في مجال الأغاني الشبابية المغربية ؛ إن تعليقه يعتبر اعتراف ضمني بالميول الجنسية المثلية له، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد موقف مساند للمثليين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50006 ] نشر منذ 4 ساعات
اخس الله يخزيك ,,
,, مااقبحك وما اقبح ماتدعُ إليه ايها الفاجر العاهر الداعر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30495 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا.
أمثال الحقير الوقح هذا
هم سبب غضب الله
جابولنا الزلازل والأعاصير والفيضانات
والخسف
الله يهديهم بس🤔
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اعوذ بك من شياطين الانس والجن
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم