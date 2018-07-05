فنان مغربي يجهر بمثليته ويثير الجدل

مليكة فؤاد(صدى):

تسبب مغن مغربي شاب، في إثارة جدلا واسعا؛ عقب إعلانه على صفحته الرسمية بانستغرام مثليته.

وكان الفنان الشاب الذي يدعى فيصل عزيزي، جدلًا بين متابعيه؛ كتب تعليق أوحى مضمون تصريحه بأنه مثلي.

وقال في تصريحه : ” أغلق فمك! بأي حق تريد أن تغير مساري؟ أنا إنسان ومن حقي أن أحب وأحب كما اختار، مثلي مثل أي شخص آخر ” ، وأضاف هاشتاق ” الفخر ” الذي يستعمله المثليون عبر العالم.

ويرى جماهير الفنان الذي حقق نجاحًا في مجال الأغاني الشبابية المغربية ؛ إن تعليقه يعتبر اعتراف ضمني بالميول الجنسية المثلية له، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد موقف مساند للمثليين.