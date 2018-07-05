  • الخميس 5

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي
مكة المكرمة(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد زين محمد السلامي الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، يتقدمهم محافظ القنفذة فضا البقمي ، الذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *