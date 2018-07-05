نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي

مكة المكرمة(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد زين محمد السلامي الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، يتقدمهم محافظ القنفذة فضا البقمي ، الذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.