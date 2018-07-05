امانة عسير تزيل 300 الف م2 من التعديات بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات 300 الف م٢ من الأحداث بشرق الإسكان بمدينة أبها . وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات عبدالله محمد ابو عزيزة أن التعديات التي ازيلت تم استحداثها مؤخراً .

مشيرا إلى أنها كانت عبارة عن غرف مبنية من البلك و الحجر اضافة الى عقوم ترابية وجدران من الحجر و مسوحات .

مبينا بأنه قد تم توجيه معدات الأمانة بمساندة قوة امنية وتمت إزالة جميع تلك الإحداثات والتعديات .

من جهته أكد مشرف قطاع شمال أبها بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات عبود سعد أبو طوارئ أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير وخصوصا الأراضي الحكومية مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المتجاوزين على الأراضي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها .