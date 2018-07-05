بعشاء في مطعم راقي.. قطر تحاول استمالة أعضاء الكونغرس الأمريكي

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري المتخبط محاولاته البائسة من أجل استمالة العالم وتحسين صورته ، والخروج من المأزق الذي وقع به منذ إعلان المقاطعة العربية.

وفي فضيحة جديدة للنظام الذي لا يخجل أقام وزير الخارجية القطري حفل عشاء لعشرات من أعضاء في الكونغرس ومسؤولون في الإدارة الأمريكية ، الأسبوع الماضي على عشاء في أحد الأحياء الراقية في واشنطن .

وكشف أحد المشاركين في العشاء أنه اليوم مر مع مسؤولين قطريين في مطعم بواشنطن، لكسب تأييد أعضاء في الكونغرس في هدوء، دون أن يشارك فيه أي فرد من أصحاب النفوذ في إدارة ترامب، وفقا لوكالة ” رويترز ” .

وفي هذا السياق كشف عدد من أعضاء جماعات الضغط القطرية، إن استراتيجية قطر كلفتها عشرات الملايين من الدولارات؛ حيث تركزت على الوصول للمقربين من ترامب وعلى الضغط لاستمالة أعضاء الكونغرس.

وفي الصدد ذاته كان أوضح مستشارون وبيانات نشرت على الملأ أن قطر استعانت ببعض الشخصيات المقربة من ترامب وتعهدت بضخ مليارات الدولارات في استثمارات أمريكية وتكفلت بمصروفات زيارات للدوحة، في سبيل تنفيذ استراتيجيتها.