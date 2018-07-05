البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين.

وقال البنك إن الوظائف المتوفرة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

. مساعد المصروفات الإدارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. أخصائي تقني أول: درجة الماجستير في تخصص المالية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدير قسم- تمويل التجارة: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، الأعمال التجارية الدولية، أو التجارة).

وأشار إلى إتاحة التقديم عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 28 يوليو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــا.