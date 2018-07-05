ضمان حائل يعلن شروط الحصول على قرض سيارة الأجرة

علي العنزي(صدى):

أكد الضمان الاجتماعي بحائل، اليوم الخميس، عن استقباله للراغبين في الحصول على قروض لبرنامج سيارات الأجرة، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأبنائهم ممن لديه الرغبه بالعمل بسيارات الأجرة.

واشترط ” ضمان حائل ” ، أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن ٢٥ سنة، ولا يزيد على ٦٥ سنة، وأن يتفرغ لممارسة العمل وقيادة المركبة بنفسه، وتعديل مسمى المهنة في سجله المدني إلى ” سائق “، واجتياز الفحص الائتماني.

وشدد ” الضمان الاجتماعي ” ، على عدم وجود تعثرات مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو مستحقات متأخرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم تراخيص سارية المفعول من إدارة المرور ووزارة النقل، وألا يكون المتقدم لديه قرض قائم لمشروع آخر من البنك، أو تراخيص مهنة نقل، أو يمتلك مركبات نقل، ويستثنى مركبات النقل الصغيرة.