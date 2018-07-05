سفارة المملكة في الأردن تستقبل السعوديين المشاركين في دورة إعلامية في الأردن.

نوف القحطاني (صدى):

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية عددا من المشاركين السعوديين الذين اتمو المشاركة في دورة إعلامية في الأردن، حيث كان في استقبالهم في مقر السفارة نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود نائب رئيس البعثة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العتيق وتأتي هذه الزيارة بعد اتمامهم لدورات تدريبية عقدتها شركة كوارتز للتدريب والاعلام وبالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا تحت شعار ” مبادرة رد الجميل و ضمن اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ” .

وقال الدكتور بدر القحطاني احد المشاركين بأن هذه الدورات التدريبية التي قدمت للمشاركين السعوديين ماهي إلا تعبيرا عن الشكر والتقدير لمواقف حكومة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الأشقاء في الأردن .

وأكد القحطاني أن هذه الدورات ستشكل في بناء التعاون المستمر مع المشاركين و ان يزداد مدى التعاون في كافه مجالات التدريب.