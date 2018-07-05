الخطوط السعودية: وظائف نسائية شاغرة للأجنبيات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف نسائية لغير السعوديات، تحت مسمى مضيفات الطيران، وذلك للعمل بفروع الشركة في مطارات المملكة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنه تم فتح باب التقديم أمس الأربعاء، وأن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، ويفضل لمن تمتلك خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــا.