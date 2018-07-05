مدافع البرازيل يرد على استفزاز لاعب بلجيكا قبل مباراتهما المرتقبة

ماجد محمد(صدى):

علق مدافع منتخب البرازيل، جواو ميراندا، اليوم الخميس، على تصريحات نظيره البلجيكي فينسنت كومباني قبل مباراة المنتخبين بدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم.

وقال ” ميراندا ” إن تصريحات كومباني تأتي من أجل إخفاء خوفه من مواجهة ” راقصو السامبا ” ، موضحًا : ” ندرك أن هناك أنواع عديدة من الاستفزازات.. إنها طريقة لإخفاء خوفك ” .

وتابع : ” أعتقد أنها وسيلة لاكتساب الثقة وإخفاء الخوف، ينبغي على أي لاعب أن يعد نفسه جيداً، خاصة ضد المنتخب البرازيلي ” .

يجدر الإشارة إلى أن كومباني قال أن المنتخب البلجيكي لا يخاصمه النوم بسبب مواجهة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب في المونديال، منتخب البرازيل، غداً الجمعة.