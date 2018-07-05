مدافع البرازيل يرد على استفزاز لاعب بلجيكا قبل مباراتهما المرتقبة
علق مدافع منتخب البرازيل، جواو ميراندا، اليوم الخميس، على تصريحات نظيره البلجيكي فينسنت كومباني قبل مباراة المنتخبين بدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم.
وقال ” ميراندا ” إن تصريحات كومباني تأتي من أجل إخفاء خوفه من مواجهة ” راقصو السامبا ” ، موضحًا : ” ندرك أن هناك أنواع عديدة من الاستفزازات.. إنها طريقة لإخفاء خوفك ” .
وتابع : ” أعتقد أنها وسيلة لاكتساب الثقة وإخفاء الخوف، ينبغي على أي لاعب أن يعد نفسه جيداً، خاصة ضد المنتخب البرازيلي ” .
يجدر الإشارة إلى أن كومباني قال أن المنتخب البلجيكي لا يخاصمه النوم بسبب مواجهة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب في المونديال، منتخب البرازيل، غداً الجمعة.
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