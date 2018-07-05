هيئة الترفيه: عروض ومسرحيات بجميع مناطق المملكة غدًا

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس ، عن إطلاق عدد من الفاعليات، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وتنوعت الفاعليات بين العروض المسرحية والمهرجانات الترفيهية.

وأكدت ” الهيئة ” على تواصل فعالية ” سيرك هوليوود ” بالرياض واستقبال الجمهور في عرضين باليوم الواحد، الأول عند الخامسة عصرًا والثاني في الـ 8.45 مساءًا بالخيمة العملاقة الواقعة بالقرب من غرناطة مول، مشيرة إلى وجود بيت الرعب الذي يتحدى أصحاب القلوب القوية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية منها ما هو مخصص للأطفال في المكان ذاته.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه هناك أيضًا فاعلية بجدة وهي مسرحية ” الغد ” من بطولة الفنانة الكويتية شجون الهاجري، وذلك في مركز الحارثي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4 إلى 8 يوليو.

وتقام مسرحية ” أنا ونفسي وحضرتي ” اليوم وغدًا ، وهي مسرحية تتناول مشاهد من الحياة الواقعية تقدم بطريقة كوميدية من بطولة عدد من الوجوه الشابة في كورال بيتش.

وأشارت ” الهيئة “، إلى وجود فرصة لعشاق السيرك لمشاهدة السيرك البرازيلي العالمي في قرية مرسال – جنقل لاند، حيث تقدم قصة سينمائية عبر التاريخ مع عروض بهلوانية خطرة. كما تقام فعالية “ليلة الشجرة” اليوم وغداً في أرض 305 بحي الخالدية، وهي فعالية ترفيهية مليئة بالأشجار والعروض المسرحية والفنية.

ولفتت ” الهيئة ” إلى أنه في المنطقة الشرقية، وتحديدًا في مركز الظهران الدولي للمعارض بالدمام تقام من اليوم وحتى السبت المقبل، فعالية “مانغاكون” وهو معرض عن الحضارة اليابانية العريقة يتخلله عروض الرسوم المتحركة، حيث ستحضر وللمرة الأولى شخصيات كارتونية مشهورة، ما يتيح للزوار اكتشاف الفنون اليابانية.

وبينّت ” الهيئة “، إنطلاق فعالية ” بيت الكوميديا ” في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بدءًا من غدٍا الجمعة، وتستمر حتى الـ 27 من شهر يوليو الجاري.

وتقام في عرعر فعالية ” الأنوار المضيئة ” من اليوم وحتى السبت ، في عرعر مول، وهي فعالية ترفيهية تحتوي على العديد من العروض البصرية التفاعلية مع الجمهور من الصغار والكبار، وسيكون الدخول إليها مجاناً.

وذكرت ” الهيئة ” ، أنه هناك فعالية مهرجان ” صهيل الأصايل ” لعشاق الخيل في أبها، التي تقام في نادي الفرسان في الفترة من 29 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

وفي محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة تستمر المتعة في فعالية ” مهرجان الجبل الأبيض ” والتي تحتوي على عروض حية وجولات سفاري ممتعة في منطقة الجبل الأبيض ذات الطقس البارد.

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