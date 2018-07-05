وزير خارجية البحرين يعلق على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

المنامة(صدى):

علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الخميس، على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز أمام الجميع.

وقال ” بن أحمد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” النظام الايراني يطلق النار على نفسه يوم بعد يوم ؛ يطلق صواريخه بيد الحوثي على مكة و الرياض و غيرها ، و الان يهدد بإغلاق مضيق هرمز امام الملاحة الدولية . كل ذلك و شعبه غاضب جائع تتهاوى عملته يوم بعد يوم ” .

وواصل التظام الإيراني استفزازه، حيث أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الخميس، إن قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا لم تستطع إيران بيع نفطها؛ بسبب الضغوط الأمريكية، فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك.