الأمير خالد بن سلمان يصفع جواد ظريف : لن ننسى تاريخ إرهابكم

واشنطن(صدى):

هاجم الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بعد أن أدعى أن إيران تدين كل أعمال العنف والإرهاب في أي مكان، بعد إعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن النظام الايراني كعادته يدعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية.

وأضاف الأمير يجب ان لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم. ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني.