الأمير خالد بن سلمان يصفع جواد ظريف : لن ننسى تاريخ إرهابكم
هاجم الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بعد أن أدعى أن إيران تدين كل أعمال العنف والإرهاب في أي مكان، بعد إعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا.
وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن النظام الايراني كعادته يدعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية.
وأضاف الأمير يجب ان لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم. ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49961 ] نشر منذ 46 دقيقة
اعطه على خشمه ياسمو الأمير ,,
,, ايسمه على خشمه باالمخطر الحامي ,,
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 26 دقيقة
كفوا وتلحقها كفوا ياسيدي صاحب السموالملكي الأميرخالد بن سلمان آل سعود ربي يحفظك ويسدد خطاك
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 18 دقيقة
شيلة في سيدي صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود يحفظه الله