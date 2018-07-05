مدني أضم ينقذ 3 أشخاص بأعلى قمة عفف

نايف السالم(صدى):

تعرض 3 أشخاص، اليوم الخميس، إلى الإرهاق الشديد والعطش عند تواجدهم أعلى قمة جبل عفف.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مدني أضم يباشر إنقاذ ثلاثة أشخاص بأعلى قمة جبل عفف إثر تعرضهم لإرهاق وعطش ” .