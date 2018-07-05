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مدني أضم ينقذ 3 أشخاص بأعلى قمة عفف

مدني أضم ينقذ 3 أشخاص بأعلى قمة عفف
نايف السالم(صدى):

تعرض 3 أشخاص، اليوم الخميس، إلى الإرهاق الشديد والعطش عند تواجدهم أعلى قمة جبل عفف.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مدني أضم يباشر إنقاذ ثلاثة أشخاص بأعلى قمة جبل عفف إثر تعرضهم لإرهاق وعطش ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامتكم

[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 60 دقيقة

الله يجازيكم كل خير

[ عدد التعليقات: 49961 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحمد لله على السلامه ، ولا تعيدوها ,,

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