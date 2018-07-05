مدني أضم ينقذ 3 أشخاص بأعلى قمة عفف
تعرض 3 أشخاص، اليوم الخميس، إلى الإرهاق الشديد والعطش عند تواجدهم أعلى قمة جبل عفف.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مدني أضم يباشر إنقاذ ثلاثة أشخاص بأعلى قمة جبل عفف إثر تعرضهم لإرهاق وعطش ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامتكم
فيصل[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يجازيكم كل خير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30142 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله على السلامه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49961 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على السلامه ، ولا تعيدوها ,,