تحت مسمى بطولة الأمير منصور بن مقرن عسير تحتضن بطولة الخليج الثانية للمسير الجبلي

محمد بن طحيطح(صدى):

تحتضن منطقة عسير بطولة الخليج الثانية للمسير الجبلي تحت مسمى بطولة الأمير منصور بن مقرن (رحمه الله) للمسير الجبلي، وذلك يومي ٧و٨ ذي القعدة الموافق ٢٠و٢١ يوليو، والذي يبدأ من قرية شوكان بمحافظة رجال ألمع إلى قمة جبل السودة، ضمن فعاليات أبها يجمعنا.

وأوضح المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية لهايكنج السعودية المهندس محمد ثابت الشهراني أن البطولة يشارك بها ١٠ متسابقين من كل من الكويت والامارات وعمان والبحرين والسعودية، إضافة الى بعض الوفود الإعلامية من تلك الدول.

وأضاف بأنه قد بدأ العمل على ترميم وتهيئة مسار عقبة القرون من شهر تقريباً بصفة يومية من قبل أعضاء فريق هايكنج السعودية، وذلك على طول المسار البالغ ٨كم، وكذلك تثبيت المعايير العالمية للمسارات واللوحات الإرشادية التي تبين الارتفاعات والاتجاهات ونسبة الميول وغيرها.

يذكر أن لهايكنج السعودية العديد من المشاركات الخليجية السابقة في الأيام الوطنية الخليجية، وهي مشاركات قوية حملت شعار (خليجنا واحد ومصيرنا واحد) .